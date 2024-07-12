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İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oluyor? Konserde helallik istedi! İşte detaylar

Güncelleme Tarihi:

#İbrahim Tatlıses#Sağlık Durumu#Ameliyat
İbrahim Tatlısesin sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oluyor Konserde helallik istedi İşte detaylar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2024 12:23

İbrahim Tatlıses neden ameliyat oluyor, sağlık durumu nasıl? Konserde sevenlerinden helallik istemesi sonrasında başta belirtilen sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili detaylar belli oldu. Peki, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oluyor? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere İbrahim Tatlıses konserde sevenlerinden helallik istedi. Peki, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oluyor? Merak edenler için Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili son durum...

İBRAHİM TATLISES NEDEN AMELİYAT OLUYOR?

Ünlü sanatçı önümüzdeki günlerde kalbinden bir operasyon geçirecek. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle düzenli olarak kardiyoloji doktoruna muayene olan Tatlıses’in rahatsızlığıyla ilgili bilgi verilmezken, sanatçının kalp ameliyatı öncesinde yakınlarından helallik istediği öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES'TEN "HELALLİK" PAYLAŞIMI

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İbrahim Tatlıses dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Tatlıses, sevenlerinde bir de istekte bulundu:

"Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin”

 

 

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#İbrahim Tatlıses#Sağlık Durumu#Ameliyat

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