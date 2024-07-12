İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oluyor? Konserde helallik istedi! İşte detaylar

Haberin Devamı

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntılar merak edilip araştırılıyor. Bilindiği üzere İbrahim Tatlıses konserde sevenlerinden helallik istedi. Peki, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl, neden ameliyat oluyor? Merak edenler için Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuyla ilgili son durum...

İBRAHİM TATLISES NEDEN AMELİYAT OLUYOR?

Ünlü sanatçı önümüzdeki günlerde kalbinden bir operasyon geçirecek. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle düzenli olarak kardiyoloji doktoruna muayene olan Tatlıses’in rahatsızlığıyla ilgili bilgi verilmezken, sanatçının kalp ameliyatı öncesinde yakınlarından helallik istediği öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES'TEN "HELALLİK" PAYLAŞIMI

Haberin Devamı

İbrahim Tatlıses dün akşam Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Tatlıses, sevenlerinde bir de istekte bulundu:

"Kalp kapakçığım değişecek, hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Kalkamazsam şarkılarımı dinleyin”