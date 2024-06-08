×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

İbra edilmek ne demek? İbra edildi ne anlama gelir?

Güncelleme Tarihi:

#İbra#İbra Etmek#İbra Edilmek Nedir
İbra edilmek ne demek İbra edildi ne anlama gelir
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2024 15:57

İbra etmek sözcüğü, Türkçe'ye Arapça'dan giriş yapmıştır. Örneğin, şirketlerde genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, onların o döneme ait mali işlemlerinden dolayı sorumluluklarının kabul edildiğini ve suçsuz bulunduklarını ifade eder. Hukuki anlamda bir anlam ortaya çıkaran ibra etmek sözcüğü, zaman zaman gündem konuları içerisinde 'İbra edildi', 'İbra etti' ifadeleriyle gündemde yer almaktadır. Peki, tam anlamıyla Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre ibra etmek ne demektir? İşte, merak edilen kelime hakkında açıklamalar

Haberin Devamı

İbra, genellikle şirketlerin hesap verme sürecinde demokratik bir denetim mekanizması olarak kullanılır ve şirketin yönetim organlarının hesap verebilirliğini sağlar. Ancak, ibra etmek veya edilmek, hukuki ve kurumsal yapıya bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte, ibra etmek ve edilmek hakkında detaylı bilgiler

İBRA ETMEK VE EDİLMEK NEDİR?

İbra etmek, Türk Dil Kurumu'na göre Arapça'dan Türkçe'ye giriş yapmıştır. Anlam bakımından 'Aklama', 'Temize Çıkarma' sonuçları ortaya çıkan ibra etme sözcüğü, beraat kelimesiyle de yakın anlam içermektedir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İbra#İbra Etmek#İbra Edilmek Nedir

BAKMADAN GEÇME!

İbra edilmek ne demek İbra edildi ne anlama gelir

İbra edilmek ne demek? İbra edildi ne anlama gelir?

#İbra
Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır

Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır?

#Narçiçeği
YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir 2024 TYT Yassıçemen Savaşı sorusu gündem oldu...

YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 TYT Yassıçemen Savaşı sorusu gündem oldu...

#YKS Yassıçemen Savaşı Sorusu
Kurban Bayramı tatili ne zaman 2024, hangi gün başlıyor Kurban Bayramı tatili kaç gün, özel sektöre 9 gün mü

Kurban Bayramı tatili ne zaman 2024, hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, özel sektöre 9 gün mü?

#Özel Sektör Bayram Tatili
Şıklar arasında bırakmıştı.. Nükleik asit, glikojen, kitin ve trigliserit polimer mi

Şıklar arasında bırakmıştı.. Nükleik asit, glikojen, kitin ve trigliserit polimer mi?

#Nükleik Asit

EN SON HABERLER

İbra edilmek ne demek İbra edildi ne anlama gelir

İbra edilmek ne demek? İbra edildi ne anlama gelir?

#İbra
Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır

Cırcır böceği, narçiçeği, kavuniçi, bülbül yuvası, beşbıyık nasıl yazılır?

#Narçiçeği
YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir 2024 TYT Yassıçemen Savaşı sorusu gündem oldu...

YKS Yassıçemen Savaşı sorusu cevabı nedir? 2024 TYT Yassıçemen Savaşı sorusu gündem oldu...

#YKS Yassıçemen Savaşı Sorusu
Kurban Bayramı tatili ne zaman 2024, hangi gün başlıyor Kurban Bayramı tatili kaç gün, özel sektöre 9 gün mü

Kurban Bayramı tatili ne zaman 2024, hangi gün başlıyor? Kurban Bayramı tatili kaç gün, özel sektöre 9 gün mü?

#Özel Sektör Bayram Tatili
Şıklar arasında bırakmıştı.. Nükleik asit, glikojen, kitin ve trigliserit polimer mi

Şıklar arasında bırakmıştı.. Nükleik asit, glikojen, kitin ve trigliserit polimer mi?

#Nükleik Asit