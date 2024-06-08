İbra edilmek ne demek? İbra edildi ne anlama gelir?

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İbra, genellikle şirketlerin hesap verme sürecinde demokratik bir denetim mekanizması olarak kullanılır ve şirketin yönetim organlarının hesap verebilirliğini sağlar. Ancak, ibra etmek veya edilmek, hukuki ve kurumsal yapıya bağlı olarak farklılık gösterebilir. İşte, ibra etmek ve edilmek hakkında detaylı bilgiler

İBRA ETMEK VE EDİLMEK NEDİR?

İbra etmek, Türk Dil Kurumu'na göre Arapça'dan Türkçe'ye giriş yapmıştır. Anlam bakımından 'Aklama', 'Temize Çıkarma' sonuçları ortaya çıkan ibra etme sözcüğü, beraat kelimesiyle de yakın anlam içermektedir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.