İbra edildi ne demek? İbra edilmek ne anlama geliyor, ibra edilince ne olur?

Haberin Devamı

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurulu ibra kararı aldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılan Yıllık Olağan Genel kurul Toplantısı'nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve yönetimi ibra edildi. "İbra edilmek," genellikle hukuk, ticaret ve yönetim alanlarında kullanılan bir terimdir.

İBRA EDİLDİ NE DEMEK, İBRA EDİLMEK NE ANLAMA GELİYOR?

"İbra edilmek," genellikle hukuk, ticaret ve yönetim alanlarında kullanılan bir terimdir. Temel anlamıyla bir kişinin veya kurumun belirli bir döneme ait sorumluluklarının ve hesaplarının denetlenip onaylanması, böylece o kişiye yönelik hukuki ya da mali bir sorumluluğun kalmaması anlamına gelir.

Sözlükte “arındırmak, aklamak, temize çıkarmak, yükümlülükten kurtarmak” gibi anlamlara gelen ibra, aynı kökten türeyen ve gerek ibra işleminin gerekse başka sebeplerin sonucunda gerçekleşen suçsuzluk, borçsuzluk ve yükümlülükten kurtulma durumunu ifade eden berâet kavramıyla yakından ilişkili olduğu gibi, karı ve kocanın evlilik haklarından karşılıklı olarak vazgeçmeleri anlamındaki mübaree veya yine bir fıkıh terimi olan istibrâ kavramlarıyla da anlam benzerliğine sahiptir. Aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunmakla birlikte ibrâ ile berâetin birbirinin yerine kullanıldığı da olur.

Haberin Devamı

Fıkıh terimi olarak ibra, bir kimsenin başkasının zimmetinde veya nezdinde olan hakkından karşılıksız olarak vazgeçmesini ifade eden hukuki işlemin adıdır. Hakkın, sahibi tarafından düşürülmesini ve dava konusu olmaktan çıkarılmasını ifade etmesi itibariyle ibrâ borç münasebetini sona erdiren bir işlemdir. Bu işlemde ibrâ eden kimseye mübri’, ibrâ edilen kimseye mübre’ ve ibrânın konusu olan hak veya borca mübreün minh denilir.