İbra edildi ne anlama gelir? İbra edilmek ne demek, nerede ve hangi durumlarda kullanılır?

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İbra etmek sözcüğü, Türkçe'ye Arapça'dan giriş yapmıştır. Örneğin, şirketlerde genel kurul toplantılarında yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi, onların o döneme ait mali işlemlerinden dolayı sorumluluklarının kabul edildiğini ve suçsuz bulunduklarını ifade eder. Hukuki anlamda bir anlam ortaya çıkaran ibra etmek sözcüğü, zaman zaman gündem konuları içerisinde 'İbra edildi', 'İbra etti' ifadeleriyle gündemde yer almaktadır. Peki, tam anlamıyla Türk Dil Kurumu'nda yer alan bilgilere göre ibra etmek ne demektir? İşte, merak edilen kelime hakkında açıklamalar



İBRA ETMEK VE EDİLMEK NEDİR?

İbra etmek, Türk Dil Kurumu'na göre Arapça'dan Türkçe'ye giriş yapmıştır. Anlam bakımından 'Aklama', 'Temize Çıkarma' sonuçları ortaya çıkan ibra etme sözcüğü, beraat kelimesiyle de yakın anlam içermektedir. İbraname kelimesi de bu sözcükten türemiş ve 'Aklama Belgesi' anlamı taşımıştır.