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İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular sona erdi! Gözler İBB yurt sonucunda

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İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak Başvurular sona erdi Gözler İBB yurt sonucunda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 11:14

İBB yurt başvuru sonuçları, 16-19 Ağustos tarihlerinde tamamlanan başvuru sürecinin akabinde öğrencilerin odak noktası oldu. İstanbul sınırları içerisinde barınma sorununa çözüm getirmek isteyen pek çok öğrenci, İBB yurt başvurusunda bulundu. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, açıklanan net tarih bilgileri

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İBB yurt sonuçları tarihi 2024 belli oldu. 2024 2025 akademik yılı öncesi İBB yurt başvuru sonuçları, 19 Ağustos'ta tamamlanan başvuru sürecinin akabinde merak konusu oldu. İstanbul sınırları içerisinde bulunan 14 yurt için öğrencilerden başvuruları alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bugün itibariyle son başvuruları kabul ediyor. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB öğrenci yurdu başvuru sonuçları 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul sitesi üzerinden açıklanacak. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt bilgileri de internet sitesinden duyurulacak.

İBB KIZ YURTLARI

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İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak Başvurular sona erdi Gözler İBB yurt sonucunda

İBB ERKEK YURTLARI

İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak Başvurular sona erdi Gözler İBB yurt sonucunda

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