İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Net tarih duyuruldu

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İBB yurt başvuru sonuçları, 16-19 Ağustos tarihlerinde tamamlanan başvuru sürecinin akabinde öğrencilerin odak noktası oldu. İstanbul sınırları içerisinde barınma sorununa çözüm getirmek isteyen pek çok öğrenci, İBB yurt başvurusunda bulundu. Peki, İBB yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, açıklanan net tarih bilgileri

İBB YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB öğrenci yurdu başvuru sonuçları 28 Ağustos’tan itibaren yurt.ibb.istanbul sitesi üzerinden açıklanacak. Asil ve yedek listeden barınma hakkı kazanan öğrencilerin bilgileri, online ve kesin kayıt tarihleri ve kayıt bilgileri de internet sitesinden duyurulacak.

İBB KIZ YURTLARI

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İBB ERKEK YURTLARI



