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İBB bursu nereye yatacak? İBB burs ödemesi hangi bankaya yapılacak?

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#İbb#İbb Bursu#İbb Bursu Nereye Yatacak
İBB bursu nereye yatacak İBB burs ödemesi hangi bankaya yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 13:43

İBB bursu nereye yatacak sorusu, 7 Ocak tarihinde merak edilen konu olmaya başladı. İBB'den yapılan açıklamada, başvuruları kabul edilen öğrencilerin İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirileceği bilgisi verilmişti. Peki, İBB bursu nereye yatacak? İBB burs ödemesi hangi bankaya yapılacak? İşte, o detaylar

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Burs ödemesi, başvuran öğrencinin İBB'ye kayıtlı banka hesabına, genellikle bursun onaylandığı tarihten sonra yapılmaktadır. Başvuru sırasında verilen bankadan hesap numarasıyla ilişkilendirilmiş burs, belirtilen tarihlerde o hesaba aktarılır.

İBB'nin atacağı mesaj ile detaylı yönlendirmeler gerçekleştirilecektir.

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