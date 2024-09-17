HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

Haberin Devamı

HMGS, hukuk fakültesi mezunları ve Türkiye'de denklik almış yurtdışı mezunları için zorunlu olan bir sınav olarak ilk kez gerçekleştirilecek. Adayların bu sınavdan başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan almaları gerekecek. HMGS, avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyen adaylar için ön koşul olup, hakimlik ve savcılık sınavlarına girmek isteyenler için de gerekli koşulacak.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI (HMGS) NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavlarda ilgililerin aşağıdaki alanlardaki bilgileri ölçülecektir. Sınavlar test şeklinde olup çoktan seçmeli 100 sorudan

oluşacaktır

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı:

a) Anayasa Hukuku

b) Anayasa Yargısı

c) İdare Hukuku

ç) İdari Yargılama Usulü

d) Medeni Hukuk

e) Borçlar Hukuku

f) Ticaret Hukuku

g) Hukuk Yargılama Usulü

ğ) İcra ve İflas Hukuku

h) Ceza Hukuku

ı) Ceza Yargılama Usulü

i) İş Hukuku

j) Vergi Hukuku

k) Vergi Usul Hukuku

l) Avukatlık Hukuku

m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi

n) Türk Hukuk Tarihi