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HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak?

Güncelleme Tarihi:

#Hmgs#HMGS Ne Zaman#Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı
HMGS ne zaman Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 11:51

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), Hukuk Fakültesi mezunu öğrencilerin katılımıyla gerçekleşecek. 13-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvuruları kabul edilen HMGS sınavı, 18 ilde gerçekleşecek. En az 70 puan alan adaylar, HMGS sınavında başarı elde etmiş sayılacak. Peki, HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman yapılacak? İşte, merak edilen o detaylar

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HMGS, hukuk fakültesi mezunları ve Türkiye'de denklik almış yurtdışı mezunları için zorunlu olan bir sınav olarak ilk kez gerçekleştirilecek. Adayların bu sınavdan başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan almaları gerekecek. HMGS, avukatlık ve noterlik stajına başlamak isteyen adaylar için ön koşul olup, hakimlik ve savcılık sınavlarına girmek isteyenler için de gerekli koşulacak.

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI (HMGS) NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) 29 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavlarda ilgililerin aşağıdaki alanlardaki bilgileri ölçülecektir. Sınavlar test şeklinde olup çoktan seçmeli 100 sorudan
oluşacaktır

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı:
a) Anayasa Hukuku
b) Anayasa Yargısı
c) İdare Hukuku
ç) İdari Yargılama Usulü
d) Medeni Hukuk
e) Borçlar Hukuku
f) Ticaret Hukuku
g) Hukuk Yargılama Usulü
ğ) İcra ve İflas Hukuku
h) Ceza Hukuku
ı) Ceza Yargılama Usulü
i) İş Hukuku
j) Vergi Hukuku
k) Vergi Usul Hukuku
l) Avukatlık Hukuku
m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
n) Türk Hukuk Tarihi

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