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Hazır bulunuşluk sınavı nedir, zorunlu mu?

Güncelleme Tarihi:

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Hazır bulunuşluk sınavı nedir, zorunlu mu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2024 17:29

Hazırbulunuşluk sınavı, 2024 yılında öğrencilerin seviyesini belirlemek için uygulanacak. Eğitim öğretim süreci için son derece önemli olan hazırbulunuşluk, öğrenme öğretme sisteminin önemli bir girdisidir. Eğitimde yeni bir davranış değişikliğinin meydana gelebilmesi öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyine bağlıdır. Bu nedenle öğrencinin kazanacağı yeni davranış için birtakım bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlara sahip olması gerekir. Peki, Hazır bulunuşluk sınavı nedir, zorunlu mu? İşte, o detaylar

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Hazır bulunuşluk sınavı, öğrencilerin bir eğitim dönemine başlamadan önceki bilgi seviyelerini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu sınavlar, genellikle öğrencilerin eksik olduğu konuları belirlemek ve öğretmenlerin eğitim sürecini planlamasına yardımcı olmak için yapılır. Sınavın zorunluluğu, kurum veya eğitim sistemi politikalarına bağlıdır. Bazı okullarda zorunlu olabilirken, bazı okullarda isteğe bağlı olarak düzenlenebilir. Bu sınavlar, öğrencilerin mevcut bilgi birikimini ölçerek, eğitim sürecine daha etkili bir başlangıç yapmalarını sağlar.

 

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