Hazır bulunuşluk sınavı nedir, zorunlu mu?

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Hazır bulunuşluk sınavı, öğrencilerin bir eğitim dönemine başlamadan önceki bilgi seviyelerini ölçmek amacıyla yapılan bir sınavdır. Bu sınavlar, genellikle öğrencilerin eksik olduğu konuları belirlemek ve öğretmenlerin eğitim sürecini planlamasına yardımcı olmak için yapılır. Sınavın zorunluluğu, kurum veya eğitim sistemi politikalarına bağlıdır. Bazı okullarda zorunlu olabilirken, bazı okullarda isteğe bağlı olarak düzenlenebilir. Bu sınavlar, öğrencilerin mevcut bilgi birikimini ölçerek, eğitim sürecine daha etkili bir başlangıç yapmalarını sağlar.