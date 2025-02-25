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Havalar ne zaman ısınacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu 5 günlük tahmin

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Havalar ne zaman ısınacak, Mart ayında İstanbula kar yağacak mı Meteoroloji hava durumu 5 günlük tahmin
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 15:42

Geçtiğimiz hafta etkili olan soğuk hava kar yağışının ardından gözler "Havalar ne zaman ısınacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Mart Ayı'nın ilk günlerini de kapsayan 5 günlük hava tahmin raporu yayınlandı. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. Peki, havalar ne zaman ısınacak? Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava tahmin raporunun detayları...

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Baharın yaklaşması ve geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışlı havanın özellikle batı illerinde yerini parçalı bulutlu havaya bırakmasının ardından gözler havaların ısınacağı tarihe çevrildi. Bu bağlamda özellikle "Havalar ne zaman ısınacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Havalar ne zaman ısınacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merak edilen detaylar...

 

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji uzmanları tarafından paylaşılan verilere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde özellikle de batı illerinde 3 ila 5 derece arasında artması İstanbul'da hafta sonuna kadar gün içerisinde hava sıcaklıklarının 9 derecelere gece ise 6 derecelere kadar yükselmesi öngörülüyor.

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İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da yapılan son tahminlere göre Mart ayının ilk günlerinde kar yağışı beklenmiyor. Bununla birlikte Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da yağışların etkili olması bekleniyor.

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