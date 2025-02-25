Havalar ne zaman ısınacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji hava durumu 5 günlük tahmin

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Baharın yaklaşması ve geçtiğimiz hafta boyunca etkili olan kar yağışlı havanın özellikle batı illerinde yerini parçalı bulutlu havaya bırakmasının ardından gözler havaların ısınacağı tarihe çevrildi. Bu bağlamda özellikle "Havalar ne zaman ısınacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı?" sorusunun cevabı en çok merak edilenler arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, Havalar ne zaman ısınacak, Mart ayında İstanbul'a kar yağacak mı? İşte merak edilen detaylar...

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Meteoroloji uzmanları tarafından paylaşılan verilere göre hava sıcaklıklarının yurt genelinde özellikle de batı illerinde 3 ila 5 derece arasında artması İstanbul'da hafta sonuna kadar gün içerisinde hava sıcaklıklarının 9 derecelere gece ise 6 derecelere kadar yükselmesi öngörülüyor.

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İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da yapılan son tahminlere göre Mart ayının ilk günlerinde kar yağışı beklenmiyor. Bununla birlikte Perşembe ve Cuma günleri İstanbul'da yağışların etkili olması bekleniyor.