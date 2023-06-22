Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? 23 Haziran Cuma günü için Karadeniz'e kuvvetli sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin çevreleri ile Iğdır, Kars, Ağrı çevreleri ve Gümüşhane'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 17°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 16°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ 9°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 14°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 20°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Samsun, Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevreleri ve Gümüşhane'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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RİZE 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 26°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 14°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 18°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şırnak hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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AĞRI 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 14°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

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GAZİANTEP 19°C, 32°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

MARDİN 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu