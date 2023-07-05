Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Temmuz) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Balıkesir, Bursa ve birçok ile sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EDİRNE 21°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 33°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 36°C

Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 24°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 14°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 22°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

TOKAT 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 22°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

IĞDIR 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 19°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

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VAN 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık