Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Temmuz) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Balıkesir, Bursa ve birçok ile sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 24°C, 36°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 23°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
IĞDIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık