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Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Temmuz) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Balıkesir, Bursa ve birçok ile sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Balıkesir, Bursa ve birçok ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 22:13

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından açıklandı. Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları düşerken bazı iller için son dakika uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Temmuz hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Osmaniye, Eskişehir ve Bolu çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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EDİRNE 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Balıkesir, Bursa ve birçok ile sağanak uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 36°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Balıkesir, Bursa ve birçok ile sağanak uyarısı

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın kıyı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla batı kesimlerinin parçalı bulutlu, Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Balıkesir, Bursa ve birçok ile sağanak uyarısı

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Bolu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 23°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

TOKAT 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

IĞDIR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 19°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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VAN 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Temmuz) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Balıkesir, Bursa ve birçok ile sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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