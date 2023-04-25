Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
Hürriyet Arama
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (25 Nisan) hava nasıl olacak? Ordu, Batman ve Siirt'e sağanak yağış uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (25 Nisan) hava nasıl olacak Ordu, Batman ve Siirte sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2023 00:29

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıkların iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artması beklenirken birçok ile sağanak yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra yağış etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Nisan hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ile Ordu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (25 Nisan) hava nasıl olacak Ordu, Batman ve Siirte sağanak yağış uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 11°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 9°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ADANA 13°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 24°C
Parçalı bulutlu

K.MARAŞ 9°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (25 Nisan) hava nasıl olacak Ordu, Batman ve Siirte sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ANKARA 6°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 2°C, 17°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Sinop dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

DÜZCE 7°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (25 Nisan) hava nasıl olacak Ordu, Batman ve Siirte sağanak yağış uyarısı

AMASYA 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu

Haberin Devamı

ARTVİN 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 18°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 5°C, 22°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 2°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 10°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (25 Nisan) hava nasıl olacak Ordu, Batman ve Siirte sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu

SİİRT 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak

BAKMADAN GEÇME!

Taşerona kadro 2023 haberleri | 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, verilecek mi, kimleri kapsıyor Vedat Bilginden son durum açıklaması gelmişti...

Taşerona kadro 2023 haberleri | 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, verilecek mi, kimleri kapsıyor? Vedat Bilgin'den son durum açıklaması gelmişti...

#Taşerona Kadro Son Durum
Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor (Maçın özeti)

Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor (Maçın özeti)

#Süper Lig
DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta İşte kura çekimi tarihi

DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte kura çekimi tarihi

#DSİ İşçi Alımı Sonuçları

BAKMADAN GEÇME!

Taşerona kadro 2023 haberleri | 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, verilecek mi, kimleri kapsıyor Vedat Bilginden son durum açıklaması gelmişti...

Taşerona kadro 2023 haberleri | 90 bin taşerona kadro ne zaman çıkacak, verilecek mi, kimleri kapsıyor? Vedat Bilgin'den son durum açıklaması gelmişti...

#Taşerona Kadro Son Durum
Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor (Maçın özeti)

Fenerbahçe 3-3 İstanbulspor (Maçın özeti)

#Süper Lig
DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023 İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta İşte kura çekimi tarihi

DSİ işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? İŞKUR DSİ 908 sürekli işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte kura çekimi tarihi

#DSİ İşçi Alımı Sonuçları