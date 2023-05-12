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Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı! Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? 11 il için son dakika kuvvetli sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı 11 il için son dakika kuvvetli sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2023 21:44

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülke genelinde serin hava devam ederken hafta sonu için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde cumartesi günü kuvvetli yağış görülecek. Marmara'da ise Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 13 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu

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İSTANBUL 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı 11 il için son dakika kuvvetli sağanak uyarısı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 10°C, 25°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 10°C, 27°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Osmaniye çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 16°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 17°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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K.MARAŞ 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı 11 il için son dakika kuvvetli sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Nevşehir, Niğde, Aksaray, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SİVAS 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı 11 il için son dakika kuvvetli sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Kars, Ardahan, Muş ve Bingöl çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

IĞDIR 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 11°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı Hafta sonu hava nasıl olacak, İstanbulda yağmur var mı 11 il için son dakika kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 13°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 16°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak

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