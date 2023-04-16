Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (16 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul ve 3 ile son dakika uyarı

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?
16 - 22 Nisan 2023 haftasında, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
IĞDIR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık