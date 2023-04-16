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Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (16 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? İstanbul ve 3 ile son dakika uyarı

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış
Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (16 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbul ve 3 ile son dakika uyarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 00:27

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. Sıcaklıklar ülke genelinde artarken pazar günü için bazı illere yağış uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Konya, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. İstanbul'da da öğle saatlerinde sağanak yağış bekleniyor. Peki, pazar günü hava durumu nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 16 Nisan hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Muğla dışında), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Konya, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

16 - 22 Nisan 2023 haftasında, hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (16 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbul ve 3 ile son dakika uyarı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla dışında) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 14°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 12°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (16 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbul ve 3 ile son dakika uyarı

ADANA 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde iç kesimleri, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 10°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 11°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (16 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbul ve 3 ile son dakika uyarı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 8°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 14°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 8°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava durumu tahminlerini Meteoroloji yayınladı | Bugün (16 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı İstanbul ve 3 ile son dakika uyarı

ERZURUM 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR 7°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 0°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak Yağış

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