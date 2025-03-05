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Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Mart) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman ısınacak? Güzel haber geldi: Sıcaklıklar 8 derece birden artıyor!

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#Meteoroloji#Yarınki Hava Durumu#İstanbul
Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Mart) hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Güzel haber geldi: Sıcaklıklar 8 derece birden artıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2025 21:38

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul'da kar yağışı yerini güneşli havaya bırakırken, sıcaklıklar ilerleyen günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ayrıca Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 6 Mart hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

HAVALAR NE ZAMAN ISINACAK?

Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı, güney kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güney Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Mart) hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Güzel haber geldi: Sıcaklıklar 8 derece birden artıyor

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 1°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 8°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 7°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Mart) hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Güzel haber geldi: Sıcaklıklar 8 derece birden artıyor

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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ADANA 8°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI -3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Mart) hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Güzel haber geldi: Sıcaklıklar 8 derece birden artıyor

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

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SİNOP 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 3°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 0°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek, dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ERZURUM -11°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -11°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA -1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı | Yarın (6 Mart) hava nasıl olacak Havalar ne zaman ısınacak Güzel haber geldi: Sıcaklıklar 8 derece birden artıyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR -1°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 7°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 7°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

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