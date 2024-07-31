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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatleride Kars ve Ardahan çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık