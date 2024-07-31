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Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı... Yarın (1 Ağustos) hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi, yağmur var mı? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı... Yarın (1 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükselecek mi, yağmur var mı Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 22:53

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji'den Doğu Anadolu'ya sağanak uyarısı geldi. Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşerken, perşembe günü bazı illerde sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Sıcaklıklar yükselecek mi? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı... Yarın (1 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükselecek mi, yağmur var mı Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimleri ile kıyılarda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 24°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı... Yarın (1 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükselecek mi, yağmur var mı Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Sinop çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 19°C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı... Yarın (1 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükselecek mi, yağmur var mı Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 15°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatleride Kars ve Ardahan çevrelerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS 10°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminlerini il il Meteoroloji yayınladı... Yarın (1 Ağustos) hava nasıl olacak Sıcaklıklar yükselecek mi, yağmur var mı Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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