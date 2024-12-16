HAVA DURUMU TAHMİNLERİ SON DAKİKA İL İL | Yarın (17 Aralık) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den birçok ile kar uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın doğu kıyıları, Trabzon, Rize, Artvin, Hatay, Osmaniye, Ardahan, Kayseri, Aksaray, Kahraman ve Niğde çevrelerinin yağışlı olup kıyılarda sağanak ve yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 7°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 2°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Antalya'nın doğu kıyıları ve Hatay ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MERSİN 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ANKARA 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -2°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarda batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.
BOLU -4°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve ssbah saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ARTVİN -1°C, 3°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 15°C
Çok bulutlu
TOKAT 0°C, 6°C
Çok bulutlu
TRABZON 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -13°C, -3°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı kar yağışlı
KARS -10°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı kar yağışlı
MALATYA -5°C, 7°C
Çok bulutlu
VAN -4°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP -3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu