HAVA DURUMU TAHMİNLERİ SON DAKİKA İL İL | Yarın (17 Aralık) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den birçok ile kar uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya'nın doğu kıyıları, Trabzon, Rize, Artvin, Hatay, Osmaniye, Ardahan, Kayseri, Aksaray, Kahraman ve Niğde çevrelerinin yağışlı olup kıyılarda sağanak ve yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Batı Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 7°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 2°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Antalya'nın doğu kıyıları ve Hatay ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 4°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde doğu kıyıları aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Kayseri, Aksaray, Karaman ve Niğde çevrelerinin aralıklı yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

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ANKARA 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI -4°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA -2°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarda batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

BOLU -4°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Trabzon, Rize ve Artvin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve ssbah saatlerinde pus, yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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ARTVİN -1°C, 3°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 15°C

Çok bulutlu

TOKAT 0°C, 6°C

Çok bulutlu

TRABZON 6°C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -3°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı kar yağışlı

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KARS -10°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MALATYA -5°C, 7°C

Çok bulutlu

VAN -4°C, 3°C

Çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde bölgenin kuzey ve batısının aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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GAZİANTEP -3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı yağmurlu