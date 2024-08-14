Hava durumu tahminleri il l yayınlandı | Yarın (15 Ağustos) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU 16°C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE 20°C, 33°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık