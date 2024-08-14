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Hava durumu tahminleri il l yayınlandı | Yarın (15 Ağustos) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il l yayınlandı | Yarın (15 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2024 22:57

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken perşembe günü için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 15 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun ve Ordu çevreleri ile Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 24°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il l yayınlandı | Yarın (15 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

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EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il l yayınlandı | Yarın (15 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla doğu kesimlerinin çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 16°C, 31°C
Az bulutlu

DÜZCE 20°C, 33°C
Az bulutlu

SİNOP 23°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ZONGULDAK 20°C, 27°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il l yayınlandı | Yarın (15 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu çevreleri ile yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı bulutlu, yarın (Perşembe) öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il l yayınlandı | Yarın (15 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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