HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada hava nasıl olacak? Bugün (30 Aralık) kar ve yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Çankırı hariç), Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Bolu, Amasya, Tokat, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Manisa, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, İç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Muğla, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusu ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MERSİN 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Ankara ve Çankırı hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 7°C
Çok bulutlu
ESKİŞEHİR 2°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS -1°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, Bolu çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 3°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 7°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP 7°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 8°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 3°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
SAMSUN 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 2°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu
TRABZON 8°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -10°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -10°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 2°C, 9°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP 4°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 0°C, 10°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı