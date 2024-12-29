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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada hava nasıl olacak? Bugün (30 Aralık) kar ve yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den kar ve yağmur uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada hava nasıl olacak Bugün (30 Aralık) kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 01:38

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Yılbaşı yaklaşırken kar ne zaman yağacak? sorusu gündeme gelirken, yeni hafta için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Muğla, Bolu, Amasya, Tokat, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar olacağı tahmin edilirken, İstanbul'da da sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur ve kar yağacak mı? İşte, il il 30 Aralık hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Çankırı hariç), Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Bolu, Amasya, Tokat, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Muğla, Manisa, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz ile Antalya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada hava nasıl olacak Bugün (30 Aralık) kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

EGE
Çok bulutlu, İç kesimleri ile Muğla çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Muğla, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 0°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların, bölgenin doğusu ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada hava nasıl olacak Bugün (30 Aralık) kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

ADANA 8°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı

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ANTALYA 7°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 8°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin (Ankara ve Çankırı hariç) aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 2°C, 7°C
Çok bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 4°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS -1°C, 4°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmur ve sağanak, Bolu çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 3°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 7°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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SİNOP 7°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 8°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada hava nasıl olacak Bugün (30 Aralık) kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyıları ile Amasya ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

SAMSUN 8°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 7°C
Çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya ve Elazığ çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -10°C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -10°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN -2°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yeni haftada hava nasıl olacak Bugün (30 Aralık) kar ve yağmur yağacak mı Meteorolojiden kar ve yağmur uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 9°C
Çok bulutlu

GAZİANTEP 4°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT 0°C, 10°C
Çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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