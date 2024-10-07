×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 22:11

Son dakika hava durumu tahminleri 8 Ekim 2024 il il yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere sağanak yağış batı illerde etkili olurken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre salı günü Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'de kuvvetli sağanak yağış görülecek. Rüzgarın, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 8 Ekim hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haberin Devamı

EDİRNE 12°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 16°C, 25°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 14°C, 26°C
Az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Ege'de yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 11°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 19°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 23°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas'ın doğu çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 11°C, 25°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 26°C
Az bulutlu

KONYA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

NEVŞEHİR 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 14°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 18°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimleri ile Doğu Karadeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haberin Devamı

AMASYA 15°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 19°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, yarın bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden (Lodos) yer yer kuvvetli (30-60 km\sa) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Haberin Devamı

ERZURUM 7°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 4°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu

VAN 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

ŞANLIURFA 22°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

#Hava Durumu
KPSS ORTAÖĞRETİM MEMUR ATAMA PUANLARI VE MESLEKLERİ LİSTESİ ÖSYM TABLOSU 2024 || Ortaöğretim KPSS 55,58,60,61,63,65,66,70,75,80,82,85 puanla nereye girilir P94 puanıyla hangi kuruma atanır

KPSS ORTAÖĞRETİM MEMUR ATAMA PUANLARI VE MESLEKLERİ LİSTESİ ÖSYM TABLOSU 2024 || Ortaöğretim KPSS 55,58,60,61,63,65,66,70,75,80,82,85 puanla nereye girilir? P94 puanıyla hangi kuruma atanır?

#Ortaöğretim KPSS Atama Puanları 2024
KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı kaç 2024 || Gardiyan olmak için KPSS P94 puanı kaç olmalı 2024 Ortaöğretim KPSS gardiyanlık atama taban puanı bilgisi

KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı kaç 2024? || Gardiyan olmak için KPSS P94 puanı kaç olmalı? 2024 Ortaöğretim KPSS gardiyanlık atama taban puanı bilgisi!

#İnfaz Koruma Memuru Kpss
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ TAMAMI 2024 | Bakan Tunçtan İnfaz Yasası açıklaması 9. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz yasasında değişiklik olacak mı, ceza indirimi ve af gelecek mi

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ TAMAMI 2024 | Bakan Tunç'tan İnfaz Yasası açıklaması! 9. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz yasasında değişiklik olacak mı, ceza indirimi ve af gelecek mi?

#9. Yargı Paketi Maddeleri
Recai Kutan kimdir, kaç yaşında ve vefat etti Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Recai Kutan kimdir, kaç yaşında ve vefat etti? Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

#Recai Kutan

EN SON HABERLER

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (8 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 3 ile kuvvetli sağanak uyarısı!

#Hava Durumu
KPSS ORTAÖĞRETİM MEMUR ATAMA PUANLARI VE MESLEKLERİ LİSTESİ ÖSYM TABLOSU 2024 || Ortaöğretim KPSS 55,58,60,61,63,65,66,70,75,80,82,85 puanla nereye girilir P94 puanıyla hangi kuruma atanır

KPSS ORTAÖĞRETİM MEMUR ATAMA PUANLARI VE MESLEKLERİ LİSTESİ ÖSYM TABLOSU 2024 || Ortaöğretim KPSS 55,58,60,61,63,65,66,70,75,80,82,85 puanla nereye girilir? P94 puanıyla hangi kuruma atanır?

#Ortaöğretim KPSS Atama Puanları 2024
KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı kaç 2024 || Gardiyan olmak için KPSS P94 puanı kaç olmalı 2024 Ortaöğretim KPSS gardiyanlık atama taban puanı bilgisi

KPSS Ortaöğretim infaz koruma memuru (gardiyan) puanı kaç 2024? || Gardiyan olmak için KPSS P94 puanı kaç olmalı? 2024 Ortaöğretim KPSS gardiyanlık atama taban puanı bilgisi!

#İnfaz Koruma Memuru Kpss
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ TAMAMI 2024 | Bakan Tunçtan İnfaz Yasası açıklaması 9. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz yasasında değişiklik olacak mı, ceza indirimi ve af gelecek mi

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ TAMAMI 2024 | Bakan Tunç'tan İnfaz Yasası açıklaması! 9. Yargı Paketi içeriği nedir, infaz yasasında değişiklik olacak mı, ceza indirimi ve af gelecek mi?

#9. Yargı Paketi Maddeleri
Recai Kutan kimdir, kaç yaşında ve vefat etti Saadet Partisinin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Recai Kutan kimdir, kaç yaşında ve vefat etti? Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

#Recai Kutan