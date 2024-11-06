×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 22:03

Son hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde havaların soğumasının ardından yağmur ve kar yağacak mı? merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre perşembe günü gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının ise yarın (Perşembe) yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 7 Kasım hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının, yarın (Perşembe) yurt genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 4°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 7°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 10°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 9°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA -1°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI -3°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 0°C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

BOLU 0°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 10°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA 0°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 15°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ERZURUM -3°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

VAN -1°C, 11°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 4°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor!

#Hava Durumu
İstanbula kar yağacak mı Bu sene kar ne zaman yağacak Meteoroloji uzmanından uyarı: Kış karlı geçebilir

İstanbul'a kar yağacak mı? Bu sene kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından uyarı: Kış karlı geçebilir!

#İstanbul
EFSANE CUMA TARİHİ 2024 | Şahane cuma (kasım indirimleri) ne zaman, başladı mı Efsane cuma hangi gün Kasım indirim günleri başlıyor

EFSANE CUMA TARİHİ 2024 | Şahane cuma (kasım indirimleri) ne zaman, başladı mı? Efsane cuma hangi gün? Kasım indirim günleri başlıyor!

#Efsane Cuma 2024
AÖL sınav tarihleri MEB takvimi 2024 | Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı MEB sınav takvimi belli oldu

AÖL sınav tarihleri MEB takvimi 2024 | Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı?? MEB sınav takvimi belli oldu!

#AÖL
6 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: Tam 11 milyon TLyi aşan ikramiye devretti

6 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: Tam 11 milyon TL'yi aşan ikramiye devretti!

#Şans Topu Sonuçları

EN SON HABERLER

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (7 Kasım) hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor!

#Hava Durumu
İstanbula kar yağacak mı Bu sene kar ne zaman yağacak Meteoroloji uzmanından uyarı: Kış karlı geçebilir

İstanbul'a kar yağacak mı? Bu sene kar ne zaman yağacak? Meteoroloji uzmanından uyarı: Kış karlı geçebilir!

#İstanbul
EFSANE CUMA TARİHİ 2024 | Şahane cuma (kasım indirimleri) ne zaman, başladı mı Efsane cuma hangi gün Kasım indirim günleri başlıyor

EFSANE CUMA TARİHİ 2024 | Şahane cuma (kasım indirimleri) ne zaman, başladı mı? Efsane cuma hangi gün? Kasım indirim günleri başlıyor!

#Efsane Cuma 2024
AÖL sınav tarihleri MEB takvimi 2024 | Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı MEB sınav takvimi belli oldu

AÖL sınav tarihleri MEB takvimi 2024 | Açık Öğretim Lisesi AÖL sınavları ne zaman, AÖL sınav yerleri (giriş belgesi) açıklandı mı?? MEB sınav takvimi belli oldu!

#AÖL
6 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: Tam 11 milyon TLyi aşan ikramiye devretti

6 KASIM ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı: Tam 11 milyon TL'yi aşan ikramiye devretti!

#Şans Topu Sonuçları