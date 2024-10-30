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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (31 Ekim) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 ile son dakika uyarı: Marmara'da etkili olacak!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (31 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 5 ile son dakika uyarı: Marmarada etkili olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 22:36

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta başından itibaren azalarak kuzey kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde sağanak yağış görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı? işte, il il 31 Ekim hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimleri ile güneydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Samsun, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (31 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 5 ile son dakika uyarı: Marmarada etkili olacak

EGE
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 9°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (31 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 5 ile son dakika uyarı: Marmarada etkili olacak

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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BOLU 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (31 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 5 ile son dakika uyarı: Marmarada etkili olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in yer yer çok bulutlu, Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 7°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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TRABZON 11°C, 17°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

KARS -4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA 2°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

VAN 0°C, 14°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (31 Ekim) hava nasıl olacak Meteorolojiden 5 ile son dakika uyarı: Marmarada etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 6°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİİRT 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

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ŞANLIURFA 13°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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