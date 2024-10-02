Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 2 ile yeni uyarı!

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 14°C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 11°C, 27°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRIKKALE 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu