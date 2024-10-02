×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 2 ile yeni uyarı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile yeni uyarı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 22:17

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Batı Karadeniz'de Zonguldak ve Bartın başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli sağanak görülürken, perşembe günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre yarın Bartın çevreleri ile Kastamonu'da yerel sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 3 Ekim 2024 hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile yeni uyarı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

İZMİR 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 31°C
Az bulutlu

MUĞLA 14°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile yeni uyarı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRIKKALE 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 22°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile yeni uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 10°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

SAMSUN 15°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile yeni uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile yeni uyarı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 2 ile yeni uyarı!

#Hava Durumu
GREEN CARD BAŞVURUSU FOTOĞRAF AYARLAMA (dvprogram.state.gov) || 2025 Green Card fotoğrafı nasıl olmalı, resim boyut ölçüsü ne kadar Adım adım Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru yapma işlemi

GREEN CARD BAŞVURUSU FOTOĞRAF AYARLAMA (dvprogram.state.gov) || 2025 Green Card fotoğrafı nasıl olmalı, resim boyut ölçüsü ne kadar? Adım adım Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru yapma işlemi!

#Green Card Başvuru Ekranı
SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2025 || Ocak ayında 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak 2025 ocak ayında emekli maaşı ne kadar, kaç TLye çıkacak İşte emekli maaşı hesaplama tablosu

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2025 || Ocak ayında 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? 2025 ocak ayında emekli maaşı ne kadar, kaç TL'ye çıkacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu

#Emekli Zammı 2025
Benfica - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE || Benfica Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı İşte muhtemel 11ler

Benfica - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE || Benfica Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler

#Benfica Atletico Madrid Maçı
Hac kura takvimi 2025 Diyanet || 2025 Hac kura çekimi ne zaman, hac kura çekimi ekimde mi kasımda mı yapılacak İşte Diyanet hac kura çekimi tarih bilgisi

Hac kura takvimi 2025 Diyanet || 2025 Hac kura çekimi ne zaman, hac kura çekimi ekimde mi kasımda mı yapılacak? İşte Diyanet hac kura çekimi tarih bilgisi!

#Hac Kura Çekim Tarihi

EN SON HABERLER

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteorolojiden 2 ile yeni uyarı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 2 ile yeni uyarı!

#Hava Durumu
GREEN CARD BAŞVURUSU FOTOĞRAF AYARLAMA (dvprogram.state.gov) || 2025 Green Card fotoğrafı nasıl olmalı, resim boyut ölçüsü ne kadar Adım adım Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru yapma işlemi

GREEN CARD BAŞVURUSU FOTOĞRAF AYARLAMA (dvprogram.state.gov) || 2025 Green Card fotoğrafı nasıl olmalı, resim boyut ölçüsü ne kadar? Adım adım Green Card (ABD Yeşil Kart) başvuru yapma işlemi!

#Green Card Başvuru Ekranı
SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2025 || Ocak ayında 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak 2025 ocak ayında emekli maaşı ne kadar, kaç TLye çıkacak İşte emekli maaşı hesaplama tablosu

SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2025 || Ocak ayında 4A, 4B Ve 4C Emekli Sandığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak? 2025 ocak ayında emekli maaşı ne kadar, kaç TL'ye çıkacak? İşte emekli maaşı hesaplama tablosu

#Emekli Zammı 2025
Benfica - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE || Benfica Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı İşte muhtemel 11ler

Benfica - Atletico Madrid maçı CANLI İZLE || Benfica Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler

#Benfica Atletico Madrid Maçı
Hac kura takvimi 2025 Diyanet || 2025 Hac kura çekimi ne zaman, hac kura çekimi ekimde mi kasımda mı yapılacak İşte Diyanet hac kura çekimi tarih bilgisi

Hac kura takvimi 2025 Diyanet || 2025 Hac kura çekimi ne zaman, hac kura çekimi ekimde mi kasımda mı yapılacak? İşte Diyanet hac kura çekimi tarih bilgisi!

#Hac Kura Çekim Tarihi