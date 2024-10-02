Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (3 Ekim) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji'den 2 ile yeni uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 10°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 8°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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İZMİR 17°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 14°C, 31°C

Az bulutlu

MUĞLA 14°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 16°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 11°C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRIKKALE 11°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ilçelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 6°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 11°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 10°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

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SAMSUN 15°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 16°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 15°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu