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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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EDİRNE 4°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 12°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 11°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 19°C

Az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 26°C

Az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 9°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 13°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 11°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 16°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 5°C, 18°C

Az bulutlu ve açık

YOZGAT 1°C, 15°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU 5°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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AMASYA 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 5°C, 14°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 11°C, 19°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 17°C

Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -2°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 16°C

Az bulutlu

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VAN 1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 6°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 12°C, 23°C

Az bulutlu ve açık