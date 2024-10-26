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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile yurdun iç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 11°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 19°C
Az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 26°C
Az bulutlu
İZMİR 14°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 13°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 16°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 1°C, 15°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevrelerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK 9°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinden görülmesi beklenen yağışların, bu akşam saatlerinde Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 5°C, 14°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 11°C, 19°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 17°C
Çok bulutlu ve bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, batı ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 16°C
Az bulutlu
VAN 1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 6°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 12°C, 23°C
Az bulutlu ve açık