HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (26 Temmuz) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den bir uyarı daha!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Bingöl çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
TEKİRDAĞ 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU 13°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu
TOKAT 13°C, 36°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Bingöl çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 14°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık