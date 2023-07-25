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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (26 Temmuz) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den bir uyarı daha!

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (26 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden bir uyarı daha
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 22:36

Son dakika hava durumu değerlendirmeleri, Meteoroloji tarafından yayınlandı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken bir uyarı daha geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre çarşamba günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Bingöl çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 4 ila 6 üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 26 Temmuz hava durumu tahminleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Bingöl çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 22°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

TEKİRDAĞ 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (26 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden bir uyarı daha

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (26 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden bir uyarı daha

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU 13°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 24°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (26 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden bir uyarı daha

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 20°C, 30°C
Parçalı bulutlu

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SAMSUN 18°C, 31°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 13°C, 36°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Kuzey ve doğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimleri ve Bingöl çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AĞRI 14°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN 15°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Yarın (26 Temmuz) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden bir uyarı daha

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

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