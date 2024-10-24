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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop çevreleri, Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli'nin kıyıları ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 1°C, 17°C
Az bulutlu
DENİZLİ 11°C, 25°C
Az bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 3°C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 3°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 17°C
Az bulutlu
VAN -1°C, 12°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık