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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (25 Ekim) hava nasıl olacak? Cuma günü yağmur var mı? Meteoroloji'den 5 ile sağanak uyarısı: İstanbul'da etkili olacak!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (25 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı: İstanbulda etkili olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2024 21:28

Hava durumu tahminleri Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sağanak yağışla beraber birçok ilde hava sıcaklıkları düşerken, cuma günü için yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre İstanbul, Sinop, Kırklareli ve Kastamonu ile Balıkesir'de yağmur ve sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Ekim hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Sinop çevreleri, Kırklareli ve Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul çevreleri, Kırklareli'nin kıyıları ile Balıkesir’in kuzey kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

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KOCAELİ 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (25 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı: İstanbulda etkili olacak

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 17°C
Az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 25°C
Az bulutlu

İZMİR 12°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 5°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 17°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 15°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (25 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı: İstanbulda etkili olacak

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 3°C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 3°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 5°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT 1°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU 5°C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (25 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı: İstanbulda etkili olacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ERZURUM -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 17°C
Az bulutlu

VAN -1°C, 12°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (25 Ekim) hava nasıl olacak Cuma günü yağmur var mı Meteorolojiden 5 ile sağanak uyarısı: İstanbulda etkili olacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 8°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

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