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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz ile Sivas, Yozgat, Sinop, Zonguldak, Artvin, Iğdır'ın güneyi, Van'ın kuzeyi, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars ve Bingöl çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın doğusu ve Batı Karadeniz’de yer yer sis ve pus bekleniyor. Yağışların, Sinop ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un batı ilçeleri ile Sinop'ta yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 15°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 16°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 10°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 16°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 18°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler Sivas ve Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop ve Zonguldak çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

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BOLU 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ARTVİN 14°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 17°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 20°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum, Ardahan, Kars ve Bingöl, yarın sabah saatlerinde Ağrı, Iğdır'ın güneyi, Van'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ERZURUM 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 17°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 17°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu