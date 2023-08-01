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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece artacak!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece artacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 23:37

Son hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji yeni uyarıda bulundu. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde devam ederken yeni sıcak hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre 2- 8 Ağustos tarihleri arasında hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredecek. Çarşamba günü Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Kastamonu, Çorum, Ardahan ve Erzincan'da ise sağanak görülecek. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 2 Ağustos hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Ankara, Kastamonu, Çorum, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre sıcaklıklar çarşamba gününden itibaren artacak. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece artacak

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Isparta ve Burdur çevreleri ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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HATAY 24°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 29°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece artacak

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Ankara çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 19°C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 18°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

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ESKİŞEHİR 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu çevreleri ile Sinop’un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece artacak

BOLU 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 18°C, 36°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

TOKAT 17°C, 35°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 23°C, 28°C
Parçalı ve çok çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 11°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 14°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (2 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden yeni sıcak hava uyarısı: 8 derece artacak

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GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak

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