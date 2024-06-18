Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (19 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarı... Bunaltıcı sıcaklar geri geliyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemizin kuzeydoğusu ile Güney Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Denizli, Uşak, Burdur ve Isparta ile Afyonkarahisar'ın güney, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toz taşınımı bekleniyor.
PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN UYARI
Prof. Dr. Şen, CNN TÜRK yayınında "Eylül ayı da artık yaz ayına katıldı. Bundan daha sıcak günleri yaşayacağız bu yaz. Önümüzdeki hafta bundan 2-3 derece daha sıcak olacak. İstanbul da bunun içine dahil olacak. Haziran ayının son hafta tekrar bir sıcak hava geliyor. Bu sıcak hava aşırı sıcakları getirecek. Aşırı sıcaklar bir doğal afettir" dedi.
İşte Prof. Dr. Şen'in mesajları...
"Bugün Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ve Denizli, Burdur yağışlı, diğer bölgeler parçalı bulutlu. Sıcaklık tüm yurtta Haziran ayı ortalamasının 4-5 derece üzerinde devam ediyor.
Ege ve Güney doğu Anadolu'da "sıcak hava dalgası" devam ediyor. 4-5 gün daha devam edecek gibi. İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Denizli, Güneydoğu Anadolu vatandaşları mecbur değilseniz 10-17 saatleri arasında dışarı çıkmayın ki ertesi gün tekrar dışarı çıkma şansınız olsun.
İstanbul bu hafta 31-33 derece yağış yok. İzmir 38-40, Antalya 33-34 derece, Ankara 33-35 derece. Bu yaz sıcak hava dalgalarını daha çok yaşayacağız. şimdi yazın başındayız. Daha Temmuz, Ağustos, Eylül ayları var. Şimdiden sıcaklardan korunmaya alıştırın kendinizi.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL 22°C, 30°C
Az bulutlu
KIRKLARELİ 19°C, 32°C
Az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güneyinin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Uşak ve Denizli ile Afyonkarahisar'ın güney çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, güney çevreleri yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 24°C, 41°C
Parçalıi yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 24°C, 37°C
Az bulutlu
MUĞLA 22°C, 40°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta'nın kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 39°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ANTALYA 26°C, 33°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 22°C, 36°C
Az bulutlu
ISPARTA 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 33°C
Az bulutlu
KONYA 21°C, 34°C
Az bulutlu
SİVAS 13°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE 17°C, 32°C
Az bulutlu
SİNOP 21°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 17°C, 26°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 33°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 19°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 30°C
Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 28°C
Parçalı bulutlu, bu akşam ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 19°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 27°C
Parçalı bulutlu, doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney kesimlerinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 19°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 43°C
Az bulutlu ve açık