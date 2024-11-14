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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SOĞUK HAVA UYARISI

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde başlayarak hafta sonunda kuzey, iç ve batı kesimlerde biraz azalacağı genellikle mevsim normalleri civarında, batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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BURSA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar hariç bölge genelinin sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 9°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin, Adana ve Osmaniye çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MERSİN 15°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı çok bulutlu, Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 6°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 7°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KAYSERİ -2°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 4°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN 11°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sağanak yağışlı

TOKAT 2°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) sabah saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -5°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -7°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 0°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

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GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 8°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 12°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu