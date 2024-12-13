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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz kuzey ve doğusu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu ile Karadeniz kıyılarının yağmurlu, Karadeniz’in iç kesimleri (Çorum haric), Ardahan, Kars, Erzincan ve Sivas çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, 300 metre rakım ve üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Akdeniz'in Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
KUVVETLİ FIRTINA UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısında fırtına beklendiğini bildirdi.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in doğusunda rüzgarın kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın bu gece etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Antalya Körfezi'nin batısında ise rüzgarın bu geceden itibaren aynı şiddette eseceği ve yarın sabah etkisini yitireceği öngörülüyor.
Doğu Akdeniz'in batısında (Anamur-Silifke arası) da rüzgarın akşamdan itibaren kuzey ve kuzeybatıdan fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Bölgede fırtınanın, yarın öğle saatlerinde sona ermesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE 0°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 4°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 3°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 5°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 5°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde Toroslar mevkisinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 11°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 2°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN 7°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde Sıvas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -6°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerinde aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bu akşiam saatlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
BOLU -3°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 8°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yapışlı
KASTAMONU -3°C, 2°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmur ve sağanak yapışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
ARTVİN -3°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT -1°C, 1°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON 3°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Erzincan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi bekleniyor.
ERZURUM -14°C, -10°C
Çok bulutlu
KARS -14°C, -10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA -1°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -7°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu