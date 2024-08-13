Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (14 Ağustos) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den uyarı: Afrika sıcakları yolda!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVALAR SERİNLEYECEK M?
Sıcaklığın bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere artacağını söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Afrika kökenli sıcak hava dalgası tüm Avrupa’yı etkisine alırken, bugünden itibaren cuma gününe kadar Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgesinde sıcaklık daha da artacak. Sıcaklık Ege Bölgesi’nde 35 ila 37 derece, Batı Akdeniz’de 38-40 derece, Marmara Bölgesi’nde ise 31-34 derece aralığında olacak” ifadelerini kullandı.
Yağışın Doğu Karadeniz’de görüleceğini belirten Dr. Özdemir, “Doğu Karadeniz Bölgesi cuma gününe kadar yağışlı görünüyor. Uzun süredir Doğu Karadeniz Bölgesi hariç kuraklık riski ile karşı karşıya olan ülkemizin büyük bölümünün, ağustos sonuna kadar yağışsız günler geçirme ihtimali oldukça yüksek” dedi.
“Sıcaklıkların ülke genelinde sonbaharda mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üstünde olacak gibi görünüyor” diyen Dr. Özdemir, “Kuraklık artık alarm veriyor. Su stresi çeken ülke konumundan bu gidişle su kıtlığı çeken ülke durumuna 2030’a kadar düşme ihtimaliz var” dedi.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 3,8°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 22°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 21°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU 18°C, 34°C
Az bulutlu
DÜZCE 19°C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 21°C, 30°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 17°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 19°C, 36°C
Az bulutlu
VAN 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık