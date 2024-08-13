Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Yarın (14 Ağustos) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den uyarı: Afrika sıcakları yolda!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVALAR SERİNLEYECEK M?

Sıcaklığın bugünden itibaren Marmara başta olmak üzere artacağını söyleyen Dr. Güven Özdemir, “Afrika kökenli sıcak hava dalgası tüm Avrupa’yı etkisine alırken, bugünden itibaren cuma gününe kadar Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgesinde sıcaklık daha da artacak. Sıcaklık Ege Bölgesi’nde 35 ila 37 derece, Batı Akdeniz’de 38-40 derece, Marmara Bölgesi’nde ise 31-34 derece aralığında olacak” ifadelerini kullandı.

Yağışın Doğu Karadeniz’de görüleceğini belirten Dr. Özdemir, “Doğu Karadeniz Bölgesi cuma gününe kadar yağışlı görünüyor. Uzun süredir Doğu Karadeniz Bölgesi hariç kuraklık riski ile karşı karşıya olan ülkemizin büyük bölümünün, ağustos sonuna kadar yağışsız günler geçirme ihtimali oldukça yüksek” dedi.

“Sıcaklıkların ülke genelinde sonbaharda mevsim normallerinin 0,5 ila 2 derece üstünde olacak gibi görünüyor” diyen Dr. Özdemir, “Kuraklık artık alarm veriyor. Su stresi çeken ülke konumundan bu gidişle su kıtlığı çeken ülke durumuna 2030’a kadar düşme ihtimaliz var” dedi.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 22°C, 3,8°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 22°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 27°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU 18°C, 34°C

Az bulutlu

DÜZCE 19°C, 34°C

Az bulutlu

SİNOP 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 21°C, 30°C

Az bulutlu

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 12°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu

VAN 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

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GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık