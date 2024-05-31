×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor!

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 01:55

Son hava durumu değerlendirmeleri Meteoroloji tarafından yayınlandı. İç Anadolu ve Karadeniz iç kesimlerinde sağanak yağışlar cuma günü etkili olurken, hafta sonu sıcaklıklar artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre sıcaklıkların batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Haziran hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Eskişehir çevrelerinin, Batı Karadeniz'in doğu iç kesimleri, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Giresun, Sivas, Osmaniye, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

Bugün cuma öğleden sonra İç Anadolu ve Karadeniz iç kesimlerinde halk arasında kırk ikindi diye adlandırılan sağanak yağışlar etkili olacak. Bugünden sonra 1 hafta yağmura hasret kalacağız. Bugünden itibaren iç ve bati bölgelere yaz sıcakları geliyor.

Haberin Devamı

Önümüzdeki 4-5 gün aşırı sıcaklar etkili olacak. 11-16 saatleri arası yaşlılar çocuklar kalp damar hastaları dışarı çıkmasın. Özellikle Trakya İç Ege Güneydoğu bati Akdeniz pazar Marmara’nın tümü. Aşırı sıcaklar sağlığınızı etkiler. Susuz kalmayın şapka ve güneş gözlüksüz çıkmayın.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 17°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusu bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ADANA 20°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 18°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu çevreleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 12°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor

KONYA 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 11°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Kastamonu çevreleri akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 11°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 17°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, (Samsun hariç) bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Giresun ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

ARTVİN 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 16°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 15°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor

TRABZON 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Haberin Devamı

KARS 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, yarın (Cumartesi) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 13°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor!

#Meteoroloji
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHİ 2024 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte Gözler 2024 Haziran TCMB faiz kararında

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHİ 2024 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte? Gözler 2024 Haziran TCMB faiz kararında!

#Merkez Bankası
LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek LGSde kaç soru var LGS sınav giriş belgesi sorgulama (alma) ekranı MEB.gov.tr 2024 İşte LGS oturum süreleri

LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? LGS'de kaç soru var? LGS sınav giriş belgesi sorgulama (alma) ekranı MEB.gov.tr! 2024 İşte LGS oturum süreleri!

#LGS Giriş Belgesi
LGS TABAN PUANLAR | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak 2022 yılı (geçmiş yıllar) Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS TABAN PUANLAR | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? 2022 yılı (geçmiş yıllar) Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

#LGS Taban Puanlar
Babalar Günü ne zaman 2024 | Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak, bu pazar mı Babalar Günü tarihi yaklaşıyor... İşte alternatif hediye seçenekleri

Babalar Günü ne zaman 2024? | Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak, bu pazar mı? Babalar Günü tarihi yaklaşıyor... İşte alternatif hediye seçenekleri

#Babalar Günü Tarihi

EN SON HABERLER

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün(1 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor!

#Meteoroloji
MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHİ 2024 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte Gözler 2024 Haziran TCMB faiz kararında

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTI TARİHİ 2024 | Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, toplantı hangi tarihte? Gözler 2024 Haziran TCMB faiz kararında!

#Merkez Bankası
LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek LGSde kaç soru var LGS sınav giriş belgesi sorgulama (alma) ekranı MEB.gov.tr 2024 İşte LGS oturum süreleri

LGS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? LGS'de kaç soru var? LGS sınav giriş belgesi sorgulama (alma) ekranı MEB.gov.tr! 2024 İşte LGS oturum süreleri!

#LGS Giriş Belgesi
LGS TABAN PUANLAR | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak 2022 yılı (geçmiş yıllar) Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS TABAN PUANLAR | 2024 LGS puanları ve yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak? 2022 yılı (geçmiş yıllar) Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi taban puanları

#LGS Taban Puanlar
Babalar Günü ne zaman 2024 | Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak, bu pazar mı Babalar Günü tarihi yaklaşıyor... İşte alternatif hediye seçenekleri

Babalar Günü ne zaman 2024? | Babalar Günü ayın kaçında kutlanacak, bu pazar mı? Babalar Günü tarihi yaklaşıyor... İşte alternatif hediye seçenekleri

#Babalar Günü Tarihi