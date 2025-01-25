×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Hafta sonu hava nasıl olacak? Yarın (26 Ocak Pazar) yağmur var mı? Meteoroloji'den 10 ile son dakika uyarı: Kar yağışı geliyor'

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Hava Durumu
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (26 Ocak Pazar) yağmur var mı Meteorolojiden 10 ile son dakika uyarı: Kar yağışı geliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2025 21:11

Son dakika hava durumu tahminleri il il yayınlandı. İstanbul'da cumartesi günü etkili olan sağanak yağışın ardından Doğu Anadolu ve iç bölgelere kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor. Antalya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde ise kuvvetli sağanak etkili olacak. Öte yandan yarın hava sıcaklığının, batı kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, hava nasıl olacak? Yarın yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 26 Ocak hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Düzce, Zonguldak, Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (26 Ocak Pazar) yağmur var mı Meteorolojiden 10 ile son dakika uyarı: Kar yağışı geliyor

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Haberin Devamı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (26 Ocak Pazar) yağmur var mı Meteorolojiden 10 ile son dakika uyarı: Kar yağışı geliyor

HATAY 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

Haberin Devamı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu, Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzeybatı kesimleri yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SİVAS -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Haberin Devamı

BOLU 0°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (26 Ocak Pazar) yağmur var mı Meteorolojiden 10 ile son dakika uyarı: Kar yağışı geliyor

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Haberin Devamı

AMASYA 3°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kar yağışlı

KARS -14°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kar yağışlı

MALATYA -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -9°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Hafta sonu hava nasıl olacak Yarın (26 Ocak Pazar) yağmur var mı Meteorolojiden 10 ile son dakika uyarı: Kar yağışı geliyor

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul Hava Durumu

BAKMADAN GEÇME!

Galatasaray 1-0 Konyaspor (Süper Lig maçı özeti)

Galatasaray 1-0 Konyaspor (Süper Lig maçı özeti)

#Galatasaray
GENEL AF SON DAKİKA HABERLERİ OCAK 2025 || 10. Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik ve af var mı, mahkumlara af çıkacak mı 10. yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler Bakan Tunçtan açıklama

GENEL AF SON DAKİKA HABERLERİ OCAK 2025 || 10. Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik ve af var mı, mahkumlara af çıkacak mı? 10. yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler? Bakan Tunç'tan açıklama!

#Yeni Yargı Paketi Son Dakika
AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA (FİNAL NOTU EKRANI) || Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir Anadolu Üniversitesi tarih açıklaması

AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA (FİNAL NOTU EKRANI) || Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Anadolu Üniversitesi tarih açıklaması!

#AÖF Final Sonuçları 2025
ASKERLİK YERLERİ 2025 SORGULAMA E-DEVLET EKRANI (T.C No ile öğren)| 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir

ASKERLİK YERLERİ 2025 SORGULAMA E-DEVLET EKRANI (T.C No ile öğren)| 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

#Askerlik Yerleri Ne Zaman Belli Olur
25 Ocak Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok, hangi gün 25 Ocak TRT 1 yayın akışı

25 Ocak Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok, hangi gün? 25 Ocak TRT 1 yayın akışı!

#Gönül Dağı

EN SON HABERLER

Galatasaray 1-0 Konyaspor (Süper Lig maçı özeti)

Galatasaray 1-0 Konyaspor (Süper Lig maçı özeti)

#Galatasaray
GENEL AF SON DAKİKA HABERLERİ OCAK 2025 || 10. Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik ve af var mı, mahkumlara af çıkacak mı 10. yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler Bakan Tunçtan açıklama

GENEL AF SON DAKİKA HABERLERİ OCAK 2025 || 10. Yeni yargı paketinde denetimli serbestlik ve af var mı, mahkumlara af çıkacak mı? 10. yargı paketi ne zaman çıkacak, içeriği neler? Bakan Tunç'tan açıklama!

#Yeni Yargı Paketi Son Dakika
AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA (FİNAL NOTU EKRANI) || Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir Anadolu Üniversitesi tarih açıklaması

AÖF SINAV SONUÇLARI 2025 SORGULAMA (FİNAL NOTU EKRANI) || Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir? Anadolu Üniversitesi tarih açıklaması!

#AÖF Final Sonuçları 2025
ASKERLİK YERLERİ 2025 SORGULAMA E-DEVLET EKRANI (T.C No ile öğren)| 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir

ASKERLİK YERLERİ 2025 SORGULAMA E-DEVLET EKRANI (T.C No ile öğren)| 2025 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

#Askerlik Yerleri Ne Zaman Belli Olur
25 Ocak Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok, hangi gün 25 Ocak TRT 1 yayın akışı

25 Ocak Gönül Dağı bu akşam var mı yok mu? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman, neden yok, hangi gün? 25 Ocak TRT 1 yayın akışı!

#Gönül Dağı