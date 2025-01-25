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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Düzce, Zonguldak, Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 4°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin yağmur ve sağanak, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

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İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Konya çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu, Eskişehir çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde kuzeybatı kesimleri yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

SİVAS -4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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BOLU 0°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyılarının yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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AMASYA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, yüksekleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu

TRABZON 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Erzincan, Erzurum ve Kars çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -13°C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kar yağışlı

KARS -14°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) kar yağışlı

MALATYA -3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -9°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu