Hava durumu tahminleri il il yayınlandı! Hafta sonu hava nasıl olacak? Havalar serinleyecek mi? Meteoroloji'den yeni sıcak hava uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Samsun hariç) Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Gaziantep ile Muğla'nın doğu kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabından aşırı sıcaklara ilişkin uyarılarda bulundu.

İşte Bakan Özhaseki'nin paylaşımı...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre;

Ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının, mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

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Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında, rüzgârın saatte 40-60 km kuvvetli, yüksek kesimlerde ise saatte 60-80 km hızla esmesi beklenmektedir.

Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle; Ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda çıkabilecek herhangi bir yangın ihtimaline ve diğer olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 21°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, Güney Ege kıyılarının yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın doğu kıyılarının bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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A.KARAHİSAR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 25°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde doğu kıyıları yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 19°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 12°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, iç ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 21°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 17°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

ARTVİN 17°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 19°C, 26°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 21°C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 10°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 10°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 18°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, bu akşam saatlerinde batısı parçalı bulutlu, G.Antep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SİİRT 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 29°C, 42°C

Az bulutlu ve açık