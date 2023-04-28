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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (28 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile cuma günü için uyarı!

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#Meteoroloji#Hava Durumu Tahminleri#Bugün Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (28 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile cuma günü için uyarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 01:51

Son dakika hava durumu tahminlerini yayınlayan Meteoroloji, sağanak yağış uyarısında bulundu. Sıcaklıkların hafta sonunda azalarak tüm yurtta mevsim normallerinin altında seyredeceği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yağışların Orta ve Doğu Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Nisan hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Tekirdağ, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile bu akşam ilk saatlerde Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (28 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile cuma günü için uyarı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA 6°C, 17°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Akdeniz'de (Hatay dışında) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (28 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile cuma günü için uyarı

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ADANA 13°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 10°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (28 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile cuma günü için uyarı

SİVAS 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 5°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 9°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ZONGULDAK 9°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA 12°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Cuma) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 12°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (28 Nisan) hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile cuma günü için uyarı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğle saatlerinde Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 3°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Batman ve Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Cuma) öğle saatlerinde itibaren toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 9°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 12°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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