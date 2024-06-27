Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (27 Haziran) hava nasıl olacak? Havalar serinleyecek mi? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklar düşüyor...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİVAS 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 30°C

Parçalı bulutlu

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ARTVİN 14°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Perşembe) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

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VAN 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C

Az bulutlu ve açık