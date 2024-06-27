Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (27 Haziran) hava nasıl olacak? Havalar serinleyecek mi? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklar düşüyor...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Perşembe) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık