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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (27 Haziran) hava nasıl olacak? Havalar serinleyecek mi? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklar düşüyor...

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (27 Haziran) hava nasıl olacak Havalar serinleyecek mi Meteoroloji duyurdu: Sıcaklar düşüyor...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 00:00

Son hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Haziran ayında ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken serin hava açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre perşembe günü Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde sağanak görülecek. Güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma günü azalarak güney kesimler hariç ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 27 Haziran hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 20°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 17°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (27 Haziran) hava nasıl olacak Havalar serinleyecek mi Meteoroloji duyurdu: Sıcaklar düşüyor...

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 24°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (27 Haziran) hava nasıl olacak Havalar serinleyecek mi Meteoroloji duyurdu: Sıcaklar düşüyor...

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 16°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 18°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 16°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (27 Haziran) hava nasıl olacak Havalar serinleyecek mi Meteoroloji duyurdu: Sıcaklar düşüyor...

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 14°C, 30°C
Parçalı bulutlu

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ARTVİN 14°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 27°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile yarın (Perşembe) iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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VAN 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (27 Haziran) hava nasıl olacak Havalar serinleyecek mi Meteoroloji duyurdu: Sıcaklar düşüyor...

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, doğusunda kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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