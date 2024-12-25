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HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Bugün (25 Aralık) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji saat vererek uyardı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Bugün (25 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 01:38

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere Marmara'da sağanak yağış etkili olurken çarşamba gününe yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar görülecek. Balıkesir'in güney ve doğu, Bursa'nın güney kesimlerinde de kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 25 Aralık hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ege'nin güney kıyıları ve kuzey iç kesimlerinde, Doğu Akdeniz'in batısı ve Batı Akdeniz'de kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in yükseklerinde ve Akdeniz'in Toroslar kesiminde yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Balıkesir'in güney ve doğu, Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde güneyli yönlerden, yarın (Çarşamba) zamanla bölgenin kuzey ve batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 8°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Bugün (25 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla ile Kütahya'nın batı ve kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden, yarın (Çarşamba) zamanla Kuzey Ege'de kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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A.KARAHİSAR 4°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri gece ve sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

DENİZLİ 8°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR 9°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı, Toroslar kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz ile Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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ADANA 10°C, 19°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 16°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 16°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Bugün (25 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

MERSİN 12°C, 18°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin batısı ve güney kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

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ANKARA 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 5°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS 3°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

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DÜZCE 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Bugün (25 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

KASTAMONU 1°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Malatya'nın güney ve batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -2°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve batısı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL YAYINLANDI | Bugün (25 Aralık) hava nasıl olacak İstanbulda yağmur var mı Meteoroloji saat vererek uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batısının bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT 0°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

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