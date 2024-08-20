×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden 7 ile sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2024 00:20

Son hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ağustos ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken havalar ne zaman serinleyecek, merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri, Van, Rize ve Artvin'de sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 20 Ağustos hava durumu raporu.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden 7 ile sağanak uyarısı

Haberin Devamı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden 7 ile sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden 7 ile sağanak uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

AMASYA 22°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN 23°C, 34°C
Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 32°C
Az bulutlu

TRABZON 25°C, 30°C
Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden 7 ile sağanak uyarısı

VAN 17°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 24°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden 7 ile sağanak uyarısı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı!

#Hava Durumu
Hatayspor 1-1 Kasımpaşa (Maç özeti) | Kasımpaşa 1 puanı son dakikada kaptı

Hatayspor 1-1 Kasımpaşa (Maç özeti) | Kasımpaşa 1 puanı son dakikada kaptı!

#Hatayspor
Hamster Kombat günlük şifre 20 Ağustos 2024 kombo kartları belli oldu | Telegram Hamster Kombat (HMSTR) günlük kombo kartları nedir, nasıl yapılır

Hamster Kombat günlük şifre 20 Ağustos 2024 kombo kartları belli oldu | Telegram Hamster Kombat (HMSTR) günlük kombo kartları nedir, nasıl yapılır?

#Hamster Kombat Günlük Şifre
Eyüpspor 4-1 Bodrumspor (Maç özeti) | Arda Turanın ekibi 1-0dan geri döndü

Eyüpspor 4-1 Bodrumspor (Maç özeti) | Arda Turan'ın ekibi 1-0'dan geri döndü!

#Eyüpspor - Bodrumspor Maçı
AĞUSTOS DOLUNAYI TARİHİ 2024 || Dolunay ne zaman, saat kaçta Bu geceye dikkat Dolunayın burçlara etkisi neler Mavi Ay (Süper Dolunay)Ağustos 2024 hangi gün gerçekleşecek

AĞUSTOS DOLUNAYI TARİHİ 2024 || Dolunay ne zaman, saat kaçta? Bu geceye dikkat! Dolunay'ın burçlara etkisi neler? Mavi Ay (Süper Dolunay)Ağustos 2024 hangi gün gerçekleşecek?

#Dolunay Ne Zaman

EN SON HABERLER

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak Havalar ne zaman serinleyecek Meteorolojiden 7 ile sağanak uyarısı

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı!

#Hava Durumu
Hatayspor 1-1 Kasımpaşa (Maç özeti) | Kasımpaşa 1 puanı son dakikada kaptı

Hatayspor 1-1 Kasımpaşa (Maç özeti) | Kasımpaşa 1 puanı son dakikada kaptı!

#Hatayspor
Hamster Kombat günlük şifre 20 Ağustos 2024 kombo kartları belli oldu | Telegram Hamster Kombat (HMSTR) günlük kombo kartları nedir, nasıl yapılır

Hamster Kombat günlük şifre 20 Ağustos 2024 kombo kartları belli oldu | Telegram Hamster Kombat (HMSTR) günlük kombo kartları nedir, nasıl yapılır?

#Hamster Kombat Günlük Şifre
Eyüpspor 4-1 Bodrumspor (Maç özeti) | Arda Turanın ekibi 1-0dan geri döndü

Eyüpspor 4-1 Bodrumspor (Maç özeti) | Arda Turan'ın ekibi 1-0'dan geri döndü!

#Eyüpspor - Bodrumspor Maçı
AĞUSTOS DOLUNAYI TARİHİ 2024 || Dolunay ne zaman, saat kaçta Bu geceye dikkat Dolunayın burçlara etkisi neler Mavi Ay (Süper Dolunay)Ağustos 2024 hangi gün gerçekleşecek

AĞUSTOS DOLUNAYI TARİHİ 2024 || Dolunay ne zaman, saat kaçta? Bu geceye dikkat! Dolunay'ın burçlara etkisi neler? Mavi Ay (Süper Dolunay)Ağustos 2024 hangi gün gerçekleşecek?

#Dolunay Ne Zaman