Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | Bugün (20 Ağustos) hava nasıl olacak? Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'den 7 ile sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır, Ağrı çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç, Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerde toz taşınımı bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

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EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 17°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 25°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 18°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 21°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 17°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 18°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 20°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP 22°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri yer yer parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 22°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN 23°C, 34°C

Parçalı bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 32°C

Az bulutlu

TRABZON 25°C, 30°C

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van’ın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 15°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 13°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

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VAN 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR 24°C, 41°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 40°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık