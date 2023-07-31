Hava durumu tahminleri il il yayınlandı: Bugün (1 Ağustos) hava nasıl olacak? Sıcak hava devam edecek mi? Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu

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İstanbul 22°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 15°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 23°C, 38°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri parçalı bulutlu

ANTALYA 25°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 28°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, yarın batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 15°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu

KAYSERİ 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 19°C, 35°C

Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 18°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KASTAMONU 14°C, 32°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 26°C

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 21°C, 29°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 19°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 21°C, 28°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

ERZURUM 15°C, 30°C

Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu

KARS 11°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN 16°C, 29°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık