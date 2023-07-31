Hava durumu tahminleri il il yayınlandı: Bugün (1 Ağustos) hava nasıl olacak? Sıcak hava devam edecek mi? Meteoroloji'den İstanbul'a yağış uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın Kırklareli, İstanbul’un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Düzce, Zonguldak, Kars ve Ardahan çevreleri ile Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Anadolu yakası, Sakarya ve Kocaeli ile öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli'nin doğusu ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya'nın batı iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 25°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın kuzey kesimleri parçalı bulutlu
ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 24°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 28°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, yarın batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 15°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu
KAYSERİ 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, yarın parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 18°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, yarın zamanla parçalı bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 21°C, 29°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 17°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 21°C, 28°C
Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
ERZURUM 15°C, 30°C
Az bulutlu, yarın zamanla parçalı bulutlu
KARS 11°C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 16°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık