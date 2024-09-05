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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (6 Eylül 2024 Cuma) | Yarın hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den son dakika sel, dolu ve yıldırım uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (6 Eylül 2024 Cuma) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika sel, dolu ve yıldırım uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 05, 2024 21:29

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere kuzey ve batı illerinde etkili olan sağanak yağış sonrası yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre cuma günü Ordu, Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli sağanak yağış görülecek. Öte yandan yapılan açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, il il 6 Eylül hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Gaziantep, Kilis ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin’in kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı, Artvin’in kuzeyi, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (6 Eylül 2024 Cuma) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika sel, dolu ve yıldırım uyarısı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 30°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 13°C, 29°C
Az bulutlu

İZMİR 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 23°C, 37°C
Az bulutlu

MUĞLA 19°C, 36°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (6 Eylül 2024 Cuma) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika sel, dolu ve yıldırım uyarısı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve öğle saatlerinde sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 25°C, 36°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

HATAY 25°C, 33°C
Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 16°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
Parçalı bulutlu

KONYA 19°C, 30°C
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu

YOZGAT 13°C, 25°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (6 Eylül 2024 Cuma) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika sel, dolu ve yıldırım uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU 13°C, 28°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE 17°C, 32°C
Parçalı bulutlu

SİNOP 21°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon’un batısı ve Artvin’in kuzey çevrelerinde yer yer kuvvetli, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusunda yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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ARTVİN 18°C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; aralıklı ve yerel kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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ERZURUM 12°C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler kuzey kesimleri, sabah saatlerinde sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (6 Eylül 2024 Cuma) | Yarın hava nasıl olacak Yağmur yağacak mı Meteorolojiden son dakika sel, dolu ve yıldırım uyarısı

KARS 10°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ilk saatler ve sabah saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 19°C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, bu akşam ilk saatler Kilis ve Gaziantep çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 23°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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