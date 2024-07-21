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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (22 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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#Hava Durumu#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (22 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 22:14

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinde sıcak hava ve nem artarken, salı günü için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre hafta başında Trakya'nın batısı ve Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Salı günü ise İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak? Yeni haftada yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 22 Temmuz hava durumu raporu.

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Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YENİ HAFTADA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritasını güncelledi. Buna göre Salı günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışın bu bölgelerde Cumartesi günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ YOK

Megakent İstanbul'da Salı günü etkili olması beklenen sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenmiyor. Bugün ve yarın 35 derece olarak tahmin edilen sıcaklığın Salı günü de yine 34-35 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (22 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 40°C
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 25°C, 36°C
Az bulutlu

BURSA 25°C, 37°C
Az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 37°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (22 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

İZMİR 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 19°C, 38°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 15°C, 34°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (22 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

BOLU 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 18°C, 35°C
Az bulutlu

SİNOP 25°C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 30°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Artvin'in yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 23°C, 37°C
Az bulutlu

ARTVİN 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN 24°C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (22 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Yarın yağmur yağacak mı Meteorolojiden sağanak uyarısı

ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu

VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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