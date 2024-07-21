Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (22 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak? Yarın yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den sağanak uyarısı!

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Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
YENİ HAFTADA YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin haritasını güncelledi. Buna göre Salı günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor. Sağanak yağışın bu bölgelerde Cumartesi günü de etkili olacağı tahmin ediliyor.
SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ YOK
Megakent İstanbul'da Salı günü etkili olması beklenen sağanakla birlikte hava sıcaklıklarında düşüş beklenmiyor. Bugün ve yarın 35 derece olarak tahmin edilen sıcaklığın Salı günü de yine 34-35 derece seviyelerinde olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 22°C, 40°C
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 25°C, 36°C
Az bulutlu
BURSA 25°C, 37°C
Az bulutlu
KOCAELİ 24°C, 37°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 28°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 28°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 19°C, 38°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS 15°C, 34°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor
BOLU 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 18°C, 35°C
Az bulutlu
SİNOP 25°C, 30°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 22°C, 30°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Artvin'in yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 23°C, 37°C
Az bulutlu
ARTVİN 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 24°C, 30°C
Az bulutlu
TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu
VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık