Hava durumu tahminleri il il yayınlandı | 2 Mayıs (bugün) hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artacak!

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in doğusu, (Çorum hariç) Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun ve Sivas'ın kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 8°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 10°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 8°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

A.KARAHİSAR 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 11°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 11°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 13°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 9°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ 9°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas'ın kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 5°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Sinop çevrelerinin yarın (Salı) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 1°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, (Çorum hariç) bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

ERZURUM -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

IĞDIR 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

VAN 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimlerinin bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Haberin Devamı

GAZİANTEP 9°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 7°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 11°C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu