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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (1 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak? Meteoroloji'den Karadeniz'e sel, Marmara'ya fırtına uyarısı!

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#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Hava Nasıl Olacak
Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (1 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize sel, Marmaraya fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 22:14

Son hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Rüzgarın etkisi ve hava sıcaklıklarının artmasıyla batıda orman yangınları görülürken, yeni uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış görülecek. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel yaptığı açıklamada, "Kıyı Ege ve Akdeniz'de hafta ortasında sıcaklıkların artmasıyla daha da geniş alanda orman yangını riski mevcut" dedi. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Temmuz hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz Bölgesinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARADENİZ'E SEL UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Ordu'nun doğusu ile Trabzon ve Rize çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2/12 saat), Giresun çevrelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (1 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize sel, Marmaraya fırtına uyarısı

ORMAN YANGINI RİSKİ DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Kenan Yüksel, AA muhabirine, bu hafta yurt genelinde etkisini gösterecek sıcaklıklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta sıcaklıkların güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyredeceğine, çarşamba gününden sonra ise sıcaklıkların daha da artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacağına işaret eden Yüksel, "İç bölgelerde 29-30 derecede seyreden sıcaklıklar hafta ortasında 35-36 dereceye kadar yükselecek." ifadelerini kullandı.

Kenan Yüksel, "Kıyı Ege ve Akdeniz'de yangın riski mevcut. Hafta ortasında sıcaklıkların artmasıyla daha da geniş alanda orman yangını riski mevcut. Bölgede sıcaklık ve rüzgarın etkili olmasıyla orman yangını riski daha da artıyor." dedi.

HAVA NASIL OLACAK?

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MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 20°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (1 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize sel, Marmaraya fırtına uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Kahramanmaraş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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ADANA 25°C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 24°C, 31°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (1 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize sel, Marmaraya fırtına uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA 15°C, 32°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 30°C
Az bulutlu

KONYA 17°C, 28°C
Az bulutlu

SİVAS 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 13°C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE 17°C, 31°C
Az bulutlu

SİNOP 22°C, 28°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 18°C, 26°C
Az bulutlu

Hava durumu tahminleri il il yayınlandı (1 Temmuz) | Yeni haftada hava nasıl olacak Meteorolojiden Karadenize sel, Marmaraya fırtına uyarısı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 16°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 22°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 22°C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla kuzey ve doğusu parçalı bulutlu, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 20°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 22°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 24°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 26°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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