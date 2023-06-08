HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (8 Haziran) hava nasıl olacak? İstanbul'a yağmur yağacak mı? Meteoroloji'den 11 ile kuvvetli yağış uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz'in batısı ile Balıkesir'in güneyi, Bursa, Bilecik, Eskişehir, Bolu çevreleri, Konya'nın batı ilçeleri ve Karaman'ın batısı ile bu akşam saatlerinde Kars ve Erzurum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri) ile Balıkesir, Bursa ve Bilecik illerinin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bursa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in güney kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bursa, Bilecik ve Balıkesir'in güney kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BİLECİK 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 14°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 18°C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA 17°C, 28°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde (İzmir’in iç ve kuzeyi, Manisa, Aydın, Kütahya, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla’nın iç kesimleri) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekelniyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 16°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu, yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu, Burdur çevreleri ve Antalya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 20°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 21°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 21°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ 20°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile Konya'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 15°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 15°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 18°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 12°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 18°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde Erzurum ve Kars çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 6°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 6°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 15°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 19°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 19°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 23°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu