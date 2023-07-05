HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Bugün (5 Temmuz) hava nasıl olacak? Yağmur var mı? Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıkları azalıyor!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatler Karabük, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kars, Ardahan ve Erzurum çevreleri, bugün (05.07.2023) öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Bolu, Sakarya, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Genellikle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda azalacağı ve mevsim normalleri civarına, iç ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Az bulutlu ve açık, Sakarya ve Bilecik çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA 19°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Kütahya çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 24°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 34°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 24°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA 17°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN 27°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 21°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ 15°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 22°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, akşam ilk saatler Karabük, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 16°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 24°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

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ZONGULDAK 20°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 19°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 20°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT 16°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 11°C, 23°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam ilk saatler ve öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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IĞDIR 19°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

VAN 13°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 22°C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 26°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 41°C

Az bulutlu ve açık