×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den Edirne ve Çanakkale'ye uyarı!

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden Edirne ve Çanakkaleye uyarı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 21:46

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. İstanbul başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde geçen hafta sonu kar yağışı görülürken, hava sıcaklıkları yeniden yükselmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre cumartesi günü Edirne ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? İşte, il il 30 Kasım hava durumu değerlendirmeleri.

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

Haberin Devamı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden Edirne ve Çanakkaleye uyarı

EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 9°C
Parçalı az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 19°C
Parçalı az bulutlu

İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°C
Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C
Az bulutlu

HATAY 3°C, 15°C
Az bulutlu

MERSİN 7°C, 18°C
Az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden Edirne ve Çanakkaleye uyarı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 1°C, 7°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Az bulutlu

KONYA -1°C, 8°C
Az bulutlu

YOZGAT -4°C, 1°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

Haberin Devamı

BOLU -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden Edirne ve Çanakkaleye uyarı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -19°C, -5°C
Az bulutlu

KARS -11°C, 2°C
Az bulutlu

Haberin Devamı

MALATYA -6°C, 4°C
Az bulutlu

VAN -5°C, 5°C
Az bulutlu

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden Edirne ve Çanakkaleye uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 13°C
Az bulutlu

SİİRT -1°C, 10°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 13°C
Az bulutlu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu Tahminleri#Meteoroloji#Yarın Hava Nasıl Olacak

BAKMADAN GEÇME!

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden Edirne ve Çanakkaleye uyarı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den Edirne ve Çanakkale'ye uyarı!

#Hava Durumu Tahminleri
Canlı takip: Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı

Canlı takip: Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı

#Fenerbahçe
29 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı On Numara çekiliş sonuçları belli oldu: 1 talihli 3.569.710,25 TL kazandı

29 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı On Numara çekiliş sonuçları belli oldu: 1 talihli 3.569.710,25 TL kazandı!

#On Numara Çekiliş Sonuçları
MSÜ SINAV TAKVİMİ 2025 | ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman 2025, başvuru tarihi belli oldu mu Kılavuz için gözler ÖSYMde

MSÜ SINAV TAKVİMİ 2025 | ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman 2025, başvuru tarihi belli oldu mu? Kılavuz için gözler ÖSYM'de!

#MSÜ Sınav Tarih 2025
Zuhal Topalla Yemekteyiz son bölüm kim kazandı 29 Kasım 2024 | Bu hafta Zuhal Topalla Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TLyi kim aldı İşte Yemekteyiz puan durumu ve kazananı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölüm kim kazandı 29 Kasım 2024 | Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TL'yi kim aldı? İşte Yemekteyiz puan durumu ve kazananı!

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Son Bölüm

EN SON HABERLER

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak Hafta sonu İstanbula kar yağacak mı Meteorolojiden Edirne ve Çanakkaleye uyarı

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den Edirne ve Çanakkale'ye uyarı!

#Hava Durumu Tahminleri
Canlı takip: Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı

Canlı takip: Fenerbahçe Beko Olimpia Milano maçı

#Fenerbahçe
29 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı On Numara çekiliş sonuçları belli oldu: 1 talihli 3.569.710,25 TL kazandı

29 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI (Tıkla hızlı öğren) | Sisal Şans ile Milli Piyango Online canlı On Numara çekiliş sonuçları belli oldu: 1 talihli 3.569.710,25 TL kazandı!

#On Numara Çekiliş Sonuçları
MSÜ SINAV TAKVİMİ 2025 | ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman 2025, başvuru tarihi belli oldu mu Kılavuz için gözler ÖSYMde

MSÜ SINAV TAKVİMİ 2025 | ÖSYM MSÜ sınavı ne zaman 2025, başvuru tarihi belli oldu mu? Kılavuz için gözler ÖSYM'de!

#MSÜ Sınav Tarih 2025
Zuhal Topalla Yemekteyiz son bölüm kim kazandı 29 Kasım 2024 | Bu hafta Zuhal Topalla Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TLyi kim aldı İşte Yemekteyiz puan durumu ve kazananı

Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölüm kim kazandı 29 Kasım 2024 | Bu hafta Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu, 150 bin TL'yi kim aldı? İşte Yemekteyiz puan durumu ve kazananı!

#Zuhal Topal'la Yemekteyiz Son Bölüm