HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den Edirne ve Çanakkale'ye uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EDİRNE 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 9°C
Parçalı az bulutlu
DENİZLİ 5°C, 19°C
Parçalı az bulutlu
İZMİR 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ADANA 3°C, 18°C
Az bulutlu
ANTALYA 10°C, 20°C
Az bulutlu
HATAY 3°C, 15°C
Az bulutlu
MERSİN 7°C, 18°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ANKARA 1°C, 7°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR 0°C, 9°C
Az bulutlu
KONYA -1°C, 8°C
Az bulutlu
YOZGAT -4°C, 1°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
BOLU -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 3°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU -3°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
AMASYA 0°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 6°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT -1°C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 7°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
ERZURUM -19°C, -5°C
Az bulutlu
KARS -11°C, 2°C
Az bulutlu
MALATYA -6°C, 4°C
Az bulutlu
VAN -5°C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.
DİYARBAKIR -2°C, 11°C
Az bulutlu
GAZİANTEP -1°C, 13°C
Az bulutlu
SİİRT -1°C, 10°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 3°C, 13°C
Az bulutlu