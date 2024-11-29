HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (30 Kasım) hava nasıl olacak? Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den Edirne ve Çanakkale'ye uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 11°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 16°C

Parçalı bulutlu

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EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0°C, 9°C

Parçalı az bulutlu

DENİZLİ 5°C, 19°C

Parçalı az bulutlu

İZMİR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve yüksek kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ADANA 3°C, 18°C

Az bulutlu

ANTALYA 10°C, 20°C

Az bulutlu

HATAY 3°C, 15°C

Az bulutlu

MERSİN 7°C, 18°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ANKARA 1°C, 7°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR 0°C, 9°C

Az bulutlu

KONYA -1°C, 8°C

Az bulutlu

YOZGAT -4°C, 1°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

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BOLU -3°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 3°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU -3°C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

AMASYA 0°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 6°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 7°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

ERZURUM -19°C, -5°C

Az bulutlu

KARS -11°C, 2°C

Az bulutlu

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MALATYA -6°C, 4°C

Az bulutlu

VAN -5°C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 11°C

Az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 13°C

Az bulutlu

SİİRT -1°C, 10°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 3°C, 13°C

Az bulutlu