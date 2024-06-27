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Hava durumu tahminleri il il | Yarın (28 Haziran) hava nasıl olacak? Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden sonra azalacak!

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul
Hava durumu tahminleri il il | Yarın (28 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden sonra azalacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2024 22:17

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Serin hava hafta ortasından itibaren etkisini gösterirken cuma günü için açıklama geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre Güney, iç ve batı bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma günü batı bölgelerden başlayarak azalması, güney kesimler hariç ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Haziran hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 18°C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 20°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il | Yarın (28 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden sonra azalacak

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EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 23°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Göller Yöresinin parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 25°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 23°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Hava durumu tahminleri il il | Yarın (28 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden sonra azalacak

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ANKARA 18°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 17°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS 10°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP 22°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 18°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il | Yarın (28 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden sonra azalacak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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AMASYA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 20°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 8°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 7°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN 11°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

Hava durumu tahminleri il il | Yarın (28 Haziran) hava nasıl olacak Meteoroloji duyurdu: Cuma gününden sonra azalacak

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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DİYARBAKIR 20°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 22°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#İstanbul

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