HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İL İL | Yarın (28 Aralık) hava nasıl olacak? Hafta sonu kar var mı? İstanbul'a giriş yaptı... Meteoroloji'den son dakika uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun batısı ile Sivas ve Niğde çevreleri, Batı ve Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale'nin iç, Balıkesir'in batı, İzmir'in kuzey kesimleri ile Antalya, Doğu Karadeniz kıyı illeri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında karla karışık yağmur, bu bölgelerin yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile pus, yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AKOM'DAN KAR UYARISI
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, saat 15.00'dan sonra İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) tarafından İstanbul'un yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği uyarısında bulundu. AKOM'un açıklamasında, “İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle kuzey yönlerden saatte 40 ila 70 km hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen Poyraz rüzgarının, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor. Yağışların ise gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur, ve yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Balıkesir'in batı, Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 2°C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı. Yağışların iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL 4°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 0°C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, İzmir'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 0°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
İZMİR 5°C, 10°C
Çok bulutlu, kuzey kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
MUĞLA 3°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HATAY 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı, Niğde ve Sivas ile Kayseri'nin doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, gece saatlerinde yağış beklenen yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 2°C, 7°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 2°C, 6°C
Çok bulutlu, batı kesimleri aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİVAS 0°C, 6°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cumartesi) aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 3°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP 6°C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK 5°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 4°C, 9°C
Çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 4°C, 8°C
Çok bulutlu
TRABZON 10°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, yağışların bölgenin güneydoğusunda yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -3°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS -3°C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA 1°C, 8°C
Çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN 1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, Diyarbakır ve Siirt'in yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman, Mardin, Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bu akşam saatlerinde doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor
DİYARBAKIR 3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ŞANLIURFA 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı